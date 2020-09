Ancora scontro Milik-ADL: si pensa a una causa per danni all’immagine

Il triangolo no. Almeno per il momento: e ciò significa che il maxi affare incrociato Napoli-Roma-Juve, il famoso triangolo di cui sopra con Milik e Dzeko al vertice, non riesce ancora a chiudersi. Sia chiaro: la volontà collettiva è di trovare quanto prima tutti gli accordi, perché gli interessi in ballo sono notevolissimi e molteplici, ma c’è un problema enorme da risolvere. Alla base, come scrive il CDS, tra l’attaccante azzurro e il club di De Laurentiis, in rottura totale sulla definizione degli ultimi aspetti legati alla richiesta di multa c’è l’ipotesi di intentare una causa per danni all’immagine dopo il famigerato ammutinamento del ritiro post Champions; agli stipendi di luglio e agosto, non ancora corrisposti e anzi tema di una proposta di rinuncia al momento respinta; e alle commissioni di Pantak, manager di Arek attualmente a Roma proprio per trattare.