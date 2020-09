Zielinski entusiasta del possibile approdo in azzurro di un suo connazionale

Il Napoli sta lavorando per completare la rosa da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso in vista della nuova stagione. Ci sono alcune situazioni da risolvere come ad esempio la permanenza o meno di Faouzi Ghoulam, l’algerino ha un ingaggio molto pesante. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Cristiano Giuntoli ne ha già bloccato il sostituto da diverse settimane. Si tratta di Michal Karbownik, 19 anni, talentuoso esterno sinistro del Legia Varsavia. Con il ragazzo è già stata trovata l’intesa, così come con il club polacco. Ma se non esce Ghoulam lui non potrà trasferirsi. Karbownik è a Varsavia che attende un segnale dal Napoli per precipitarsi a firmare e a mettersi a disposizione di Gattuso. Il terzino del Legia ha anche sentito più volte Piotr Zielinski, suo compagno nella Nazionale polacca che si è complimentato per la scelta fatta. Fonte: GdS.