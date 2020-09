Venerato: “Bloccato Sokratis, per il centrocampo un interista last-minute”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Il Napoli ha bloccato Sokraits. Ma il greco arriva solo in caso di cessione di Koulibaly, il club partenopeo non ha liberato il calciatore dell’Arsenal. Per questo dico: c’è speranza che Koulibaly dica addio al club azzurro. Non ci sono offerte ufficiali, ma solo tante telefonate di trattative, il club partenopeo per cedere il difensore vuole una mail con tanto di offerta ufficiale scritta”.

“Sebastiano Luperto piace a Crotone e Parma, ma prima bisogna sbloccare la situazione di Koulibaly. Ounas non rientra nei piani del Crotone per la prossima stagione. Ghoualm è in uscita, Karbownik ha già l’accordo economico sull’ingaggio ed è stato bloccato grazie all’intesa con il Legia Varsavia. Negli ultimi giorni di mercato, visto che Veretout è incedibile, il Napoli potrebbe optare per Vecino, è in uscita e gli azzurri cercano un centrocampista che sostituisca Allan. Zhang e De Laurentiis sono amici, ad oggi non c’è nulla, ma potrebbe essere un’idea last minute”.