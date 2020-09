Test amichevole per il Napoli Under 15 di mister Sorano, azzurrini oggi in campo contro la Cavese e vittoriosi per 4-1. Mattatore della sfida per i partenopei Stasi con una doppietta, il primo a porta vuota, il secondo fulminando il portiere, poi rete di Raggioli su calcio di punizione e autorete degli ospiti. Per la Cavese la rete nella ripresa della bandiera. Per il Napoli esordio in campionato in trasferta a Salerno.

Fonte: tuttocalciogiovanile.it