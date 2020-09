Il Governo ha deciso ufficialmente che da domani apriparnno gli stadi in Italia ,con la possibilità di assitere fino a 1000 persone .La decisione è stata presa dopo che la Regione Emilia Romagna prima ,aveva dato il via libera per le gare di Parma e Sassuolo , e dopo anche il Veneto e la Lombardia, il Governo non ha potuto fare altrimenti nel riparire gli stadi in Italia da domani fino al 7 di ottobre.