SETTORE GIOVANILE – Poker in amichevole del Napoli contro la Cavese

Proseguono i test amichevoli del Napoli Under 16, in vista dell’esordio in campionato, quando andranno a giocare in trasferta sul campo della Salernitana. Gli azzurrini battono per 4-0 la Cavese, tutte le reti nella prima frazione. Doppietta di Miele e una rete a testa di Vilardi, autore anche di un assist e Attanasio. Nella ripresa non cambia il risultato e resta così sul 4-0.

La Redazione