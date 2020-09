SERIE D – Esordio in trasferta per l’U.s. Savoia. Alla seconda il derby contro la Nocerina

L’U.s. Savoia 1908 è pronto per iniziare la stagione agonistica, con aspettative importanti, per provare a tornare in serie C. La squadra di mister Aronica esordirà in trasferta contro il Monterosi. Ecco il calendario completo.

1ª ✈️Monterosi-Savoia

2ª 🏠Savoia-Nocerina

3ª ✈️Vis Artena-Savoia

4ª🏠Savoia-Afragolese

5ª✈️Carbonia-Savoia

6ª🏠Savoia-Arzachena

7ª✈️Latina-Savoia

8ª🏠Savoia-Muravera

9ª🏠Savoia-Gladiator

10ª✈️Giugliano-Savoia

11ª🏠Savoia-Sassari Latte Dolce

12ª✈️Cassino-Savoia

13ª✈️Insieme Formia-Savoia

14ª🏠Savoia-Lanusei

15ª✈️Torres-Savoia

16ª🏠Savoia-Nola

17ª✈️Team Nuova Florida-Savoia

Fonte: U.s. Savoia 1908 facebook