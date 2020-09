SERIE B FEMMINILE – Domani esordio casalingo per la Riozzese Como

In attesa di conoscere il verdetto del Giudice Sportivo, per i sei cambi fatti contro il Perugia, la Riozzese Como domani esordirà in casa allo stadio Comunale contro la Roma femminile. Per le lombarde è una sfida dove si attendono altri segnali positivi, contro un avversario sicuramente tra le più quotate per salire in A, perciò sarà una gara davvero intrigante. Fischio d’inizio alle ore 15,00 e si giocherà ancora a porte chiuse. Infine martedì ci sarà la presentazione della squadra, rinviata in questi giorni a causa del lutto cittadino

Fonte: Riozzese Como facebook