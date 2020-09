Serie A – Verona-Roma al 45′: Traversa gialloblu nel finale di tempo

Verona-Roma 0-0

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Cetin, Gunter, Empereur (Lovato 19′), Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco, Tameze, Tupta, Di Carmine. A disposizione: Berardi, Pandur, Barak, Bocchetti, Casale, Ilic, Lovato, Ruegg, Stepinski, Udogie, Zaccagni. Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola, Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro. A disposizione: Lopez, Boer, Antonucci, Calafiori, Dzeko, Kluivert, Kumbulla, Perez, Santon, Villar del Fraile. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Chiffi.

Ammoniti: Danzi (V) 10′, Di Carmine (V) 45’+1′.

Note: recupero p.t. 3′.

Primo tempo. La prima occasione del match arriva al 17′ col missile di Pedro dal limite dell’area ma la sfera termina alta di poco, al 24′ Danzi si fionda su un pallone vagante e calcia di prima intenzione mancando il bersaglio non di molto. Passano 5 minuti e Tupta riceve palla in area e calcia trovando però la pronta risposta di Mirante, al 34′ la Roma cerca il vantaggio con Pedro che dal limite dell’area piccola calcia a botta sicura divorandosi il goal. Al 39′ Mkhitaryan entra in area e si presenta solo davanti al portiere ma Silvestri si dimostra provvidenziale. Al 45′ Tameze calcia a botta sicura ma Mirante in tuffo respinge contro la traversa così al duplice fischio si va a riposo senza reti.

