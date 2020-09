Serie A 1° giornata,Fiorentina-Torino:Castrovilli apre la stagione!

Serie A 1° giornata,Fiorentina-Torino:

Il primo tempo regala poche emeozioni ,con squadre ben chiuse e ben messe tatticamente .La prima vera occasione del match arriva al 15′ per la Fiorentina con Kouame che di testa manda la palla alta che esce di poco . Chiesa prova a creare e mettere palloni in mezzo , ma la difesa granata sventa il pericolo.Ancora viola in avanti .stavolta con l’inventiva di Ribery che prova a creare un’occasione da gol ma gli ospiti sono attenti a non concedere spazio.Nella ripresa i padroni di casa partono a bomba con il gol di Biraghi , ma dopo l’arbitro annulla con l’intervento del VAR.Il Toro prova a farsi vedere con Zaza che però non riesce a servire il compagno.Ma sono gli uomini di Iachini a trovare il gol del vantaggio.Chiesa scappa sulla fascia destra e serve Castrovilli che facilmente mette il pallone in rete.Poco dopo sempre Castrovilli pericoloso con un tiro da fuori ma il portiere riesce a neutralizzare.Nel recupero gol annullato a Belotti.Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa (83′ Lirola), Bonaventura (79′ Borja Valero), Duncan, Castrovilli, Biraghi (88′ Venuti); Kouamé (88′ Cutrone), Ribery (79′ Vlahovic). All. Iachini



TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo (87′ Vojvoda), Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité (68′ Lukic), Rincon, Linetty (87′ Millico); Berenguer (68′ Verdi); Zaza, Belotti. All. Giampaolo

Ammoniti: Milenkovic (F), Ceccherini (F), Biraghi (F), Linetty (T)