Scudetto, sempre Juve in pole; Napoli parte l’assalto alla Champions

Napoli rivuole la Champions!E’ questo l’obiettivo per l’ imminente nuova stagione. Una serie A che riparte con gli stadi vuoti, dopo neanche due mesi e con il mercato in corso. C’è la Juve ancora alla ricerca della prima punta, mentre Milik dovrebbe diventare l’attaccante di riferimento giallorosso, c’è la continuità interista e diverse outsider, dal Milan al Napoli. L’Atalanta sarà ancora la grande sorpresa? E la Lazio sarà in grado di ripetere il campionato dello scorso anno? Questi i quesiti più intriganti. Per la lotta retrocessione le neopromosse partono dalle ultime file, con il Benevento che ambisce a non replicare la tragica annata 2017-18. In casa Napoli, come detto si rivuole la massima competizione europea. Per farlo alla svelta è arrivato Osimhen, l’acquisto più pagato della storia del club (70 milioni di euro). Ora starà a Gattuso trovare spazio al nigeriano in un reparto affollato dai vari Insigne, Mertens, Lozano e Politano e dove in estate è arrivato anche Petagna.

Fonte: Il Mattino