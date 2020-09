“Saltato” Veretout, c’è il nome nuovo proveniente dalla Norvegia

Dopo la cessione di Allan all’ Everton e l’impossibilità, ormai quasi certa, di arrivare a Veretout, spunta un nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Si sa che il mercato azzurro, per poter affrontare un grosso investimento è legato a doppio filo alla cessione di Koulibaly, dunque di stabilire il futuro del difensore senegalese, si cerca una soluzione più semplice, magari low-cost e pare che piaccia molto il norvegese Midtsjo. Ne parla La Gazzetta dello Sport: “Si tratta di un nazionale norvegese che viene valutato 10-12 milioni. Il Napoli se ne sta interessando attraverso alcuni emissari. L’offerta è quello di averlo in prestito con diritto di riscatto. Midtsjo è un centrocampista centrale, abile nelle due fasi e potrebbe garantire quella copertura richiesta da Gattuso. Giuntoli lo sta valutando, ma l’operazione non sarà immediata, di mezzo c’è sempre la speranza Veretout”.