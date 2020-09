Rizzoli sul fallo di mano: “Non ci saranno altri rigori stile De Roon”

Il fallo di mano. Mai come nella passata stagione solo croce, senza delizia. Il calcio, sport di contatto per antonomasia, come si muoverà per i “contatti di mano”? Lo chiede La Gazzetta dello Sport al signor Rizzoli, il quale si augura un numero minore di “rigori leggeri”, stile fallo di De Roon in Juventus-Atalanta e dice: “No, non lo vorrei rivedere: è troppo leggero. Sono situazioni da valutare sul campo, però non possiamo togliere al difensore la possibilità di fare un movimento istintivo: se il braccio non poteva essere più ritratto, non deve essere punibile. L’obiettivo è permettere ai difensori di non giocare come pinguini. L’augurio è che se ne fischino di meno: vorrebbe dire che si interpretano meglio contatti valutati in maniera troppo leggera e che i giocatori capiscano che un contatto non equivale a un rigore”