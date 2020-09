Le parole del giornalista Alfredo Pedullà,tramite il suo profilo Twitter, sulla trattativa Milik:

“Milik-Dzeko: allarmismi inutili di chi non conosce, ma dovrebbe conoscere, come funziona con De Laurentiis sia in entrata che in uscita. A meno che per un milione in ballo non decida di rinunciare a 26. Calma. Come la storia di Godin. Calma”.