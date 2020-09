Oggi pomeriggio Lazio-Benevento, test per la famiglia Inzaghi

In attesa di debuttare in campionato, Lazio e Benevento avrebbero dovuto affrontare Atalanta e Inter, quest’oggi si sfideranno in un test-amichevole. Si giocherà allo stadio “Olimpico”, fischio d’inizio alle ore 18,00, tra i vari temi, sicuramente la sfida in panchina della “famiglia” Inzaghi, oltre che vedere all’opera, tra gli altri il bomber Immobile e a che punto la condizione delle due compagini.

Fonte: Corriere dello Sport