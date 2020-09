Oggi in Lega un call-conference per dipanare la matassa stadi

La riapertura degli stadi di Parma, Reggio Emilia e Bologna, attraverso il comunicato del presidente della Regione Emilia Bonacini, ha scatenato, ma era inevitabile, quello dei presidenti e delle istituzioni del calcio. Oggi alle ore 15,00, ci sarà una call-conference, con i 20 presidenti di serie A, per cercare una linea comune ad una vicenda davvero complicata. L’amministratore delegato De Siervo: “Pur capendo le ragione della Regione Emilia Romagna, ci deve essere una linea comune, è surreale quello che sta accadendo. Abbiano presentato un protocollo di 300 pagine per la riapertura degli stadi, ma chiediamo il rispetto delle regole, per mettere in sicurezza i tifosi”.