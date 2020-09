Nonostante sia sul mercato, in difesa Gattuso non vuole rinunciare a lui

Koulibaly, l’uomo mercato del Napoli, ci sarà dall’inizio (salvo sorprese dell’ultima ora) in coppia con Manolas. Gli altri difensori centrali sono Maksimovic, anche lui in corsa per una maglia e Rrahamani. Sicuro di una maglia da titolare a destra, Di Lorenzo. Uno dei migliori in assoluto della scorsa stagione. Che ha rinnovato con il club azzurro. Rappresenta una certezza. Ed è già in buone condizioni di forma. A sinistra, invece, dovrebbe giocare Hysaj. Con Mario Rui in panchina. In porta, proseguirà anche quest’anno l’alternanza tra Meret e Ospina. Fonte: Il M attino