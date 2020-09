MERCATO – Destini decisi per Luperto e Llorente. Passi in avanti per il rinnovo di Hysaj

Il mercato del Napoli al momento riguarda le cessioni e i rinnovi, in attesa di effettuare ancora degli acquisti. Per la difesa, in attesa di conoscere il destino di Koulibaly e Maksimovic, sembra quasi certa la permanenza di Luperto, anche se il Genoa non molla la presa. Ounas potrebbe tornare in Francia, mentre Llorente piace in Spagna ma anche in Premier League. Anche per Malcuit si parla di cessione, con la formula del prestito, mentre passi in avanti per il rinnovo di Hysaj. Il terzino albanese sembra d’accordo sull’ingaggio, come conferma il suo agente a Rpn Mario Giuffredi.

Fonte: Il Mattino