Mercato azzurro – Priorità cessioni ma intanto manca un centrocampista

Al club azzurro non è ancora arrivata l‘offerta giusta per Koulibaly e se non arriverà il difensore senegalese (che intanto domani giocherà da titolare a Parma) non si muoverà da Napoli. Il Manchester City è il club che si è interessato di più ma non è arrivato alla cifra che chiede De Laurentiis (la valutazione è 80 milioni) e anche il Psg non ha ancora piazzato l’affondo. Una situazione di stallo a due settimane dalla conclusione del calciomercato. Il Napoli acquisterà un altro difensore (il greco Papastathopoulos è l’obiettivo che resta in pole position) solo se andrà via Koulibaly. Al momento non sono previsti altri acquisti ma la priorità è sulle cessioni, per un altro centrocampista da aggiungere ai cinque in rosa e per l’esterno d’attacco si vedrà eventualmente più in là. Fonte: Il Mattino