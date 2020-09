Liga: Iago Aspas trascina il Celta, bene anche Villarreal e Getafe

Ore 16:00

Villarreal-Eibar 2-1 Kike (E) 50′, Moreno (V) 63′, Alcacer (V) 71′

Ore 18:30

Getafe-Osasuna 1-0 J.Mata (G) 54′

Ore 21:00

Celta Vigo-Valencia 2-1 Aspas (C) 13′ 57′, M. Gomez (V) 46′

Villarreal-Eibar. La sfida si sblocca al minuto 10 con mancino sotto l’incrocio di Gerard Moreno che sfrutta l’assist di Maxi Gomez, ma la rete viene annullata per offside grazie al VAR. Col passare dei minuti le squadre faticano a rendersi epricolose così dobbiamo aspettare il 37′ quando Exposito calcia a lato di un soffio chiudendo il primo tempo sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Kike sblocca il punteggio con una rasoiata nell’angolino, al 63′ arriva il pareggio del Submarino Amarillo con Gerard Moreno che trafigge Dmitrovic dopo una bella azione personale. Nel finale Paco Alcacer firma il sorpasso amarillo con la rete dopo essere scattato sul filo del fuorigioco per il definitivo 2-1.

Getafe-Osasuna. Dopo un avvio privo di emozioni la prima azione degna id nota arriva al 30′ con l’arbitro che si dirige al VAR dopo le proteste ospiti per un rigore, ma il direttore di gara dopo aver rivisto le immagini fa segno di giocare. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione Mata sblocca il punteggio sfruttando una bella azione corale, al 70′ Roberto Torres svetta più in alto di tutti mancando il bersaglio id un soffio. Nel finale non arriva il pareggio ospite così al triplice fischio il Getafe si aggiudica la contesa.

Celta Vigo-Valencia. La sfida si sblocca al 13′ con la splendida azione personale di Iago Aspas che semina il panico nella difesa ospite e insacca dopo aver scartato anche il portiere, al 23′ Nolito cerca il raddoppio con un bellissimo tiro a giro ma Domenech in tuffo respinge. Al 39′ Emre Mor controlla e calcia dal limite sfiorando il palo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 andaluso. Nella ripresa Maxi Gomez riceve palla in area e calcia verso l’angolino senza lasciare scampo al portiere siglando il pareggio, al 57′ il Celta torna in vantaggio con la doppietta di Iago Aspas che trasforma un calcio di punizione. Nel finale Nolito cerca il tris dai 20 metri ma Domenech respinge contro il palo chiudendo la sfida sul 2-1 per i padroni di casa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Villarreal 4-Celta Vigo 4-Valencia 3-Granada 3-Osasuna 3-Betis 3-Getafe 3*–Eibar 1-Real Sociedad 1-Valladolid 1-Huesca 1-Alaves 0-Levante 0-Real Madrid 0*-Barcellona 0**-Atletico Madrid 0**-Siviglia 0**-Elche 0**–Athletic Bilbao 0-Cadice 0

*Una gara da recuperare

*Due gare in meno

