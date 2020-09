Insigne/Inglese: gli uomini che possono far pendere la bilancia

Insigne accende il gioco del Napoli, Inglese ha il compito di finalizzare quello del Parma. Il capitano azzurro fa la differenza nello stretto con la sua qualità, l’attaccante del Parma diventa decisivo nell’area di rigore. Un duello a distanza che può far pendere da una parte o dall’ altra l’ago della bilancia. Si ritrovano avversari dopo due mesi, a Parma si giocò il 22 luglio, una delle ultime partite dello scorso campionato, match vinto 2-1 dalla formazione allora allenata da D’Aversa. Lorenzo segna e fa segnare, la caratteristica migliore è proprio quella di riuscire a liberare un compagno, di mettere gli altri attaccanti davanti al portiere avversario con una giocata decisiva. Inglese colpisce in maniera letale sia di testa che di piede: la nuova stagione parte per tutti e due con le condizioni migliori per poter dare il meglio. Gattuso e Liverani punteranno su di loro nel match che aprirà il campionato, il primo anticipo dell’ora di pranzo.

Il Mattino