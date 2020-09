In attesa di Veretout, si pensa ad un affare low-cost dalla Eredivisie

Il Napoli si guarda sempre attorno per trovare il sostituto di Allan, ceduto all’Everton dell’ex Ancelotti, ma al momento non è semplice risolvere la questione. Per Veretout si può sbloccare solo con la cessione di Koulibaly, come ha confermato il suo agente Mario Giuffredi. La sensazione è che si andrà su un affare low-cost è si pensa al norvegese Midtsjo. Lo scandinavo gioca nell’Az Alkmar, costa tra gli 11 e i 12 milioni ed è bravo nella fase d’interdizione, come vuole Gattuso. Probabile che se non si chiuderà per il francese della Roma, poi si farà questa trattativa, pur di completare il pacchetto dei mediani.

Fonte: Gazzetta dello Sport