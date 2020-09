Il baby azzurro Samuel Vianni passa alla corte di Cairo

Il baby azzurro Samuel Vianni passa al Torino di Cairo. L’ operazione, fortemente voluta dal club granata, viene confermata dalla redazione Sky. Vianni, attaccante classe 2001, può sicuramente essere definito colpo in prospettiva per la società piemontese. Il giovane ex azzurro arrivò a Napoli lo scorso anno dall’Entella segnando in stagione tre gol e fornendo due assist. L’affare è stato chiuso per un passaggio a titolo definitivo, operazione fortemente voluta dal club di Cairo per rafforzare la Primavera.