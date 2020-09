(Grafico) Parma/Napoli, Gervinho in forte dubbio. Ballottaggio Mertens-Osimhen

Per domani alle ore 12,30, presso lo stadio “E. Tardini”, il Parma sfiderà in casa, con mille spettatori sugli spalti, il Napoli per la prima di campionato. I “ducali” però rischiano di non contare in attacco su Gervinho, anche ieri si è allenato a parte per affaticamento muscolare. Al suo posto, non dovesse esserci, favorito Karamoh con Kucka e Inglese. A centrocampo l’ex Grassi, mentre in porta Sepe. Per Gattuso il ballottaggio è in avanti con Mertens-Osimhen, il belga sembra favorito sull’ex Lille. Sulla sinistra Ghoulam avanti rispetto a Mario Rui, mentre al centro della difesa Manolas-Koulibaly, infine in porta Meret in vantaggio su Ospina.

Fonte: CdS