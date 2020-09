Giuffredi: “Hysaj? Il mio interesse è rinnovare entro il 5 ottobre”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Veretout tra gli altri, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo a proposito della situazione dell’albanese Hysaj: “C’è stato qualche passo in avanti, tutto andrà più veloce dopo la cessione di Milik perché avranno un pensiero in meno. Avrà un ingaggio unico, casomai dovessimo raggiungere un accordo, che soddisferà il giocatore. Il mio interesse è rinnovare entro il 5 ottobre, successivamente non so più se si rinnova. Sono fiducioso, ma non dipende più da me, io ho fatto quello che potevo fare. Di Lorenzo centrale? Hysaj e Di Lorenzo sono molto preziosi per Gattuso, ti permettono di prendere un giocatore in meno per il reparto difensivo, Di Lorenzo può fare il centrale. È vero che Gattuso lo considera come 5° centrale”.