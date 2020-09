Gattuso pensa ad un’eredità non da poco per Lozano

Non è stato un anno facile, quello scorso, per Hirving Lozano. Sicuramente per niente facilitato tra le tante problematiche della squadra tutta. Si era quasi certi che la sua avventura in azzurro fosse destinata a concludersi, ma il tecnico partenopeo non sembra affatto d’accordo. Anzi, stando a quanto si legge su La Repubblica, Ringhio vorrebbe insignire El Chucky di una responsabilità estremamente importante: “Gattuso sta pensando ad una novità. L’eredità di Callejon potrebbe essere raccolta da Hirving Lozano. Il messicano ha scalato posizioni, le sue risposte hanno convinto Gattuso, Lozano è in ballottaggio con Politano sulla fascia destra, con buone possibilità di spuntarla. Velocità e buona propensione offensiva, la miscela potrebbe innescarsi con un anno di ritardo”.