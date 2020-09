Esposito: “Boga è da prendere a occhi chiusi”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Gianpaolo Esposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del club azzurro: “Napoli sesto per Sconcerti? L’equilibrio al vertice è tale che la differenza fra la zona Champions e la zona Europa League la faranno i dettagli. Certo meraviglia, dopo tanti campionati, non vedere il Napoli favorito fra le prime quattro. Ma il ritorno imperioso di Inter e Milan, accoppiato alla conferma della Lazio inzaghiana fa sì che alcuni giudizi sulla griglia di partenza possano essere condivisi”.

Cosa manca al Napoli per tornare ai vertici del campionato?

“Classica domanda da un milione di dollari. Se veramente Gattuso volesse insistere sul 4-2-3-1 per evitare problemi di convivenza fra i tanti attaccanti a disposizione allora non si può prescindere da un metodista fisicamente forte, che detti i tempi della manovra, capace di far da schermo davanti alla difesa e non soffrire il modulo troppo offensivo”.

Dimmi tre calciatori che farebbero al caso del Napoli

“Tre nomi secchi: in difesa la fisicità e l’esperienza a livello internazionale di Sokratis potrebbe far comodo. A centrocampo Veretout risponde in pieno alle caratteristiche del calciatore adatto al 4-3-2-1, come esterno offensivo Boga del Sassuolo è uno di quei prospetti su cui investire a occhi chiusi”.