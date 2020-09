De Laurentiis al momento “congela” la cessione di Milik alla Roma

La giornata di ieri di Milik è stata tra Roma, Svizzera, di nuovo la Capitale e infine Napoli. La partenza da Ciampino, destinazione Innsbruck, dove c’era da controllare lo stato delle due caviglie operate. Parte essenziale per l’idoneità del polacco, poi ritorno a Roma e infine Napoli. Quest’ultima tappa per risolvere alcune pendenze con il club di De Laurentiis. Due le questioni, l’ammutinamento e una multa per un ristorante in Polonia, anche se poi è il suo. Il patron dei partenopei al momento “congela” il passaggio alla Roma, ma è questione solo di tempo, visto che lui ha già salutato la squadra e l’accordo tra le parti è stato raggiunto da tempo, compreso tra i club. Nel frattempo Dzeko è stato convocato da Fonseca per la sfida di questa sera a Verona, ma probabilmente non giocherà.

Fonte: Corriere dello Sport