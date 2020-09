Chiariello: “Spadafora mi manda al manicomio, un giorno sì e un giorno no”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Un calcio al virus, come dice il Corriere dello Sport. Spadafora mi manda al manicomio, un giorno sì, un giorno no. All’improvviso, al Foro Italico, semifinali e finali con mille spettatori. Poi negli stadi di calcio, da 50-60.000 posti, non può entrare nessuno. In Piemonte vogliono mille spettatori e gli dicono di no. Un giorno, il presidente della Regione dell’Emilia Romagna si sveglia e vuole mille persone: Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari avranno i tifosi. Andiamo a macchia di leopardo, questo perché c’è un uomo al comando che si chiama Spadafora”.