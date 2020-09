Domani alle ore 12,30 il Napoli andrà a far visita allo stadio “E. Tardini”, con l’obiettivo di ottenere i tre punti contro i ducali. Il collega Carlo Alvino su twitter aggiorna sulle scelte in attacco di Gattuso. “#ParmaNapoli esordio in serie A dal primo minuto per @victorosimhen9… io la vedo così…#ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

La Redazione