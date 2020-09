Calemme:”La trattativa per Milik è complessa ma non si è mai fermata”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, calciomercato.it:

“Sono ore complesse per la trattativa di Milik. Al di là del discorso col Napoli, ci sono alcuni dettagli tra i club che vanno discussi. È una trattativa che conviene a tutti, ma ci sono dettagli da risolvere. Ieri Milik ha svolto la prima parte dei test medici in Svizzera, ma poi è tornato a Napoli. Contatti costanti tra le parti, vedremo gli sviluppi di oggi. Tutti sperano che per lunedì ci sia la fumata bianca. In questo momento, se non c’è ancora accordo, è per dettagli economici tra tutte le parti. Si sa che Milik ha avuto problemi a livello fisico, le ginocchia non sono totalmente integre, la visita di ieri è servita a togliersi qualche dubbio, ma l’affare non è a rischio per questioni fisiche. A mio modo di vedere, tutti gli affari possono saltare, fin quando non ci sono firme ed annunci, tutti gli affari sono a rischio. La trattativa non si è mai fermata, da 20 giorni a questa parte non è mai stata interrotta. Una road map precisa è difficile da fare, è una full immersion di tutte le parti in causa, si parla fine a notte fonda. Rischiamo di sbagliare qualsiasi cosa diciamo, perché quello che dico adesso, tra due ore potrebbe essere smentito dai fatti”.