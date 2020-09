Biafora:”Alla fine si sbloccherà tutto, non vedo perché il Napoli debba impuntarsi”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Biafora, Il Tempo:

“Milik alla fine riuscirà ad approdare a Roma, ma per il momento c’è l’accordo tra le società, c’è un accordo per inserire due giovani nella trattativa, ma ci sono alcune pendenze e questioni che riguardano il polacco ed il Napoli. Alla fine si sbloccherà tutto, non vedo perché il Napoli debba impuntarsi, potrebbe perderlo a parametro 0. L’affare coinvolge anche la Juventus, quindi sicuramente troveranno una soluzione tutti insieme. Stiamo facendo quasi una telecronaca di questa trattativa, andare nello specifico ha i suoi rischi. Un esempio è Under, ieri ha fatto le visite mediche per Leicester, poi sono insorti problemi economici. In questa sessione di mercato mi sembra stiano saltando ancora più trattative del solito”.