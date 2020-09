Andrea Petagna viene per la panchina? Non è detto!!!

Gattuso lavora sul primo Napoli, quello da schierare a Parma. Prove, situazioni, si entrerà da oggi definitivamente nel vivo. Lo schema base è il 4-3-3, quello dell’anno scorso, che rappresenta una maggiore certezza. Ma la variabile che Ringhio tiene presente è il 4-2-3-1. Un paio di dubbi del tecnico azzurro che ha abbondanza soprattutto in attacco. Uno è tra Osimhen, il grande colpo di mercato azzurro. E Mertens, l’uomo del record di gol con il Napoli. Ma potrebbe anche esserci spazio per entrambi. Anche se, al momento, il nigeriano pare leggermente favorito. Alternativa valida è Petagna. Che si è messo in luce nell’ultima amichevole contro il Pescara. Potrà esserci spazio per lui. Se non dall’inizio, a partita in corso. Fonte: Il Mattino