Un altro “pezzo” del Lille nel mirino di Giuntoli. Tre azzurri non partiranno per Parma

Ci vuole calma. Tant’è che resta ancora bloccato Luperto richiesto dal Genoa proprio in attesa di qualche news su Koulibaly. Che sia un pezzo importante lo dimostra anche il fatto che Koulibaly sarà l’unico dei cedibili a partire per Parma. Gli altri, da Ounas a Malcuit a Llorente, resteranno a Castel Volturno. E a centrocampo? Oltre a Vereout, finisce nel mirino anche Boubakary Soumaré del Lille. Ma prima, si sa, servono i soldi di Koulibaly. Che sono tutt’altro che scontati. In caso di un suo addio, pronto Sokratis Papastopulos, ma anche molti soldi da investire sul mercato, altrimenti in mediana un affare low-cost

Fonte: Il Mattino