UFFICIALE – Gaetano alla Cremonese. Il classe 2000 a Radio Kiss Kiss: “Osimhen? Mi ricorda Cavani”

Il classe 2000 Gianluca Gaetano conferma ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il suo passaggio alla Cremonese e parla anche del Napoli. “Sono felicissimo di essere approdato alla Cremonese, dove avrò l’occasione di giocare, sin dalla prima giornata di campionato, con continuità. Devo ringraziare il Napoli, tra staff tecnico, medico, squadra e società per avermi fatto allenare in ritiro. Sul modulo dico che si sono provate varie soluzioni a Castel di Sangro, io mi sono trovato bene davanti alla difesa contro il Teramo. La squadra azzurra ha tutto per fare bene, sono forti e se la possono giocare con chiunque. Osimhen? Davvero fortissimo, mi ricorda Cavani”.

Il sito della Cremonese ufficializza l’acquisto del classe 2000 Gianluca Gaetano.

U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con SSC NAPOLI per il rinnovo del prestito del calciatore Gianluca Gaetano. Gianluca indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Arrivato lo scorso gennaio dal club azzurro sempre con la formula del prestito, Gaetano con la Cremonese ha già collezionato 15 partite realizzando 3 reti.

Fonte: uscremonese.it