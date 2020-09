Thiago Alcantara è un nuovo giocatore del Liverpool. Ecco le prime parole dell’ex Bayern alla corte di Jurgen Klopp: “Penso che sia una sensazione incredibile. Aspettavo questo momento da molto tempo e sono molto, molto felice di essere qui. Quando gli anni passano, cerchi di vincere il più possibile – e quando vinci, vuoi vincere di più. Penso che questo club descriva anche quello che sono. Voglio raggiungere tutti gli obiettivi, vincere più trofei possibile“.

“Devo adattarmi alla squadra il più velocemente possibile nella situazione e nel contesto che stiamo vivendo in questo momento. Tutto è più compresso e abbiamo iniziato un po ‘più tardi, ma è ancora il calcio. Aiuterò la squadra dal punto di vista difensivo e offensivo. I fan non sono più eccitati di me, di sicuro no! Non si tratta di parlare, si tratta di fare le cose. Darò il mio cuore in campo ai miei compagni, alla società e anche ai tifosi ”.