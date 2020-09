De Maggio: “Giuntoli aveva preso Hernandez, ecco perché ha scelto il Milan”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Il Napoli l’anno scorso aveva chiuso un grandissimo colpo di mercato, Cristiano Giuntoli aveva preso Theo Hernandez dal Real Madrid. Un grandissimo giocatore che ha dimostrato tutto il suo valore quest’anno in maglia rossonero. Disse di no alla maglia azzurra nonostante all’epoca il Napoli giocava in Champions League”.

“Ho saputo anche perché poi il giocatore spagnolo non è più arrivato al Napoli. Il Milan non giocava in Champions eppure il giocatore scelse di andare lì perché vedeva Milano come città più europea di Napoli, più all’avanguardia. La sua destinazione più naturale dopo l’addio alla capitale spagnola Madrid. Se ci penso è un grande rammarico, perché il Napoli lo aveva preso, sarebbe stato veramente un grandissimo colpaccio per la compagine partenopea”.