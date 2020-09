Non bastano Milik e Allan, solo Koulibaly potrà far quadrare i conti di De Laurentiis

La cessione di Milik non cambia la strategia in entrata del Napoli. Che deve ancora vendere. Non basta il polacco e non basta neppure Allan: la cessione di Koulibaly serve per far quadrare i conti e per snellire il monte ingaggi. Ma più passano i giorni e più diventa tutto complicato. Perché sia nel caso di Allan che in quello di Milik, in tanti erano pronti a mettere la mano sul fuoco per l’addio e la destinazione. Ma per Koulibaly è differente: De Laurentiis non si accontenta (né si accontenterà) di darlo via per i 60 milioni che il City è pronto (al massimo) a mettere sul piatto. Koulibaly sogna il Psg e segue con interesse la partenza disastrosa in Ligue 1. Di certo, c’è da giurarci, il Napoli non pone limiti di tempo: Koulibaly può andar via, al prezzo giusto, anche l’ultimo giorno di mercato. E questo Gattuso lo sa bene, è stato avvisato. Il senegalese è in vendita e la cessione può arrivare in ogni momento. Come spera De Laurentiis. Ramadani proverà a far cambiare idea sul prezzo del difensore la prossima settimana, ma sarà tutto inutile. Anche perché più il Manchester City punta i piedi per la questione di Jorginho, più al Napoli passa la voglia di andare incontro agli inglesi. Fonte: Il Mattino