La Roma pagherà al Napoli l’eventuale “Scarpa d’oro” di Milik

Milik ha sempre avuto ben pochi dubbi se accettare o meno la Roma. Era stato tentato dalla Juventus, dalla possibilità di giocare con Ronaldo e di lottare per la Champions. Per qualche tempo si è smarrito in quel pensiero. Ma da due settimane ha detto sì al progetto della Roma che l’ad Fienga e il tecnico Fonseca gli hanno illustrato al telefono più volte. Napoli e Roma hanno un accordo siglato prima di Ferragosto. Che però è variato nei tecnicismi ma non nella sostanza: De Laurentiis è stato di parola, aveva promesso Milik alla Roma è così è andata. Ieri a Trigoria sono spuntati contratti che David Pantak, accompagnato da uno degli intermediari di questa faccenda, Fabrizio De Vecchi, aveva già visto nei giorni scorsi. Perché queste operazioni non si definiscono certo in poche ore. Milik vestirà la maglia giallorossa e guadagnerà circa 5,2 milioni di euro. Tra i bonus anche 250mila euro in caso di vittoria della Scarpa d’oro. Fonte: Il Mattino