Gattuso non ha ancora deciso il centravanti, Osimhen è carico per il debutto

Domenica il Napoli affronterà il Parma, nel lunch-match del “Tardini”, cercherà i primi punti per la nuova stagione di serie A. Uno dei motivi di curiosità è il neo acquisto venuto dal Lille, Victor Osimhen, 80 milioni spesi, bonus e giocatori inseriti, insomma un’importante investimento del club di De Laurentiis. Il tecnico degli azzurri Gattuso non ha ancora sciolto le riserve se schierarlo dal primo minuto, oppure puntare su Mertens. La punta nigeriana però sembra non essere turbato da tutte queste attenzione, anzi non vede l’ora di esordire in campionato. Caratterialmente, con le debite proporzioni, sembra il Cavani che venne dal Palermo, freddo e deciso, con la voglia di fare gol. Intendiamoci, vederlo domenica in panchina, non sarebbe una bocciatura, visto che siamo solo all’inizio, ma farebbe notizia, senza contare che ci sono i cinque cambi, perciò tutto nella norma. Si attenderà solo la formazione ufficiale, con Osimhen pronto ad esplodere.

Fonte: Corriere dello Sport