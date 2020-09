[Foto] – Milik in partenza per Innsbruck per le visite mediche

Come conferma la foto (gianlucadimarzio.com) Arkadiusz Milik sta partendo proprio in questi minuti per raggiungere Innsbruck dove svolgerà le visite mediche. Gli esami di rito verranno effettuati nella stessa clinica dove nei giorni scorsi è stato operato Nicolò Zaniolo, La punta polacca ha definitivamente accettato la proposta giallorossa di 5 milioni all’ anno per le prossime 5 stagioni. Anche tra Napoli e Roma accordo totale: Milik – che rinnoverà formalmente per un altro anno – si trasferirà alla Roma in prestito oneroso, 3 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e ulteriori 7 milioni di bonus.