[Formazioni] Parma/Napoli, dubbio Gervinho, Osimhen parte dalla panchina

Domenica allo stadio “E. Tardini” di Parma, fischio d’inizio alle ore 12,30, i padroni di casa di Liverani affronteranno il Napoli per la prima di campionato. Per il tecnico dei “ducali”, il grande dubbio è Gervinho, ancora allenamento a parte per affaticamento muscolare. A centrocampo Brugman, Hernani e Grassi, con Kucka alle spalle delle punte. In casa azzurra salgono le quotazioni di: Meret in porta, Ghoulam a sinistra e Demme nella mediana. In attacco Osimhen potrebbe partire dalla panchina, con Politano, Mertens e Insigne.

Fonte: CdS