FIFA:”La crisi del coronavirus dovrebbe diminuire i ricavi di circa 200 milioni di dollari”

La Fifa continua a godere di ottima salute finanziaria. E’ quanto viene presentato oggi al congresso della Fifa, che si svolge in videoconferenza.Il rapporto finanziario per il 2019 e’ stato approvato all’unanimità, cosi come il budget rivisto per il periodo 2019-2022.

Nel 2019, la Fifa ha incassato 766 milioni di dollari, con un incremento del 41 per cento rispetto al 2015. E’ stato comunque riscontrato un deficit de 185 milioni di dollari, dovuto a grossi investimenti per lo sviluppo del calcio. Questi sono stati resi possibili grazie ad ingenti riserve, superiori a 2,5 miliardi di dollari.

La Fifa ha altresi’ dovuto rivedere le previsioni per il bilancio 2019-2022. La crisi del coronavirus dovrebbe diminuire i ricavi di circa 200 milioni di dollari rispetto al budget iniziale. Ma nuovi contratti commerciali ed una riduzione delle spese dovrebbero permettere un utile finale uguale a quello previsto inizialmente, ossia 100 milioni di dollari, per 6,44 miliardi di dollari di ricavi a fronte de 6,340 miliardi di spese. (ANSA).