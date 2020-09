Europa League: Il Milan evita gli spauracchi Tottenham e Wolfsburg

I pericoli Tottenham e Wolfsburg erano già scongiurati, ma l’ostacolo per accedere alla fase a gironi dell’Europa League — in caso di successo sul Bodoe — è il più impegnativo di quelli rimasti in corsa dopo il presorteggio. I rossoneri, se vinceranno giovedì la sfida di San Siro con i norvegesi del Bodo-Glimt valida per il terzo turno di qualificazione, troveranno o i turchi del Besiktas e i portoghesi del Rio Ave. Lo ha stabilito il sorteggio dell’Uefa in programma oggi pomeriggio a Nyon (Svizzera), in mattinata nel pre sorteggio al Milan — che non è tra le teste di serie — erano state assegnate le tre possibili sfidanti tra le vincenti di Basilea-Anorthosis, Besiktas-Rio Ave Viktoria e Plzen-SønderjyskE.

Il Milan giocherebbe la partita in programma il 1 ottobre in trasferta e, in caso di vittoria, approderà alla fase a gironi. Già in mattinata l’Uefa aveva escluso la possibilità che il Milan potesse incrociare la squadra di Mourinho o i tedeschi per l’eventuale spareggio per accedere ai gironi.

Il sorteggio dell’Uefa ha accoppiato il Wolfsburg (se batterà gli ucraini del Desnal) con la vincente di Aek Atene-San Gallo. Il Tottenham, nel caso di successo sui macedoni dello Shkëndija, sfiderà la vincente di Rostov (Rus)-Maccabi Haifa (Isr). Fonte: Gazzetta dello Sport