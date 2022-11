De Rienzo: “Regole certe per la riapertura degli stadi. Koulibaly? Difficile mantenere la concentrazione”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc la giornalista Jolanda De Rienzo ha rivolto un appello alle istituzioni e ai cittadini per riaprire gli stadi al pubblico al più presto. “Con il Covid non si scherza – ha detto Jolanda De Rienzo a Radio Crc – però servono regole certe e soprattutto c’è bisogno che i cittadini le rispettino. Non dobbiamo comportarci come dei bambini capricciosi. Anche io sono pronta a redarguire il mio vicino di posto allo stadio nel caso non si comportasse nella maniera giusta. L’importante è far tornare la gente ad assistere dal vivo agli eventi sportivi”.

Sul mercato, Jolanda De Rienzo è preoccupata per la gestione psicologica di Koulibaly sino alla chiusura delle trattative. “Giocare quasi un mese con il mercato aperto sarà molto complicato – ha detto la giornalista a Radio Crc – spero che Koulibaly mantenga sempre alta la concentrazione. E’ in vendita, ma difficilmente il Napoli ricaverà una cifra vicina agli 80 milioni. Dopo il Covid nessun club può permettersi questi importi”.

Infine un pensiero su Gaetano, ceduto di nuovo in prestito alla Cremonese. “Sono contenta per lui – ha chiuso Jolanda De Rienzo a Radio Crc – così avrà la possibilità di giocare con continuità e mettersi in mostra nel migliore dei modi”.

