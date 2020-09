Cena di squadra: saluti per Milik e traffico bloccato per Osimhen

Cena di squadra, ieri, a Posillipo, da Riserva Rooftop. A volerla fortemente è stato Gennaro Gattuso. Niente musica, niente feste, solo stare insieme prima dell’ avvio della stagione. Chiaro il messaggio del tecnico: tornare in Champions è l’obiettivo principale e ogni sforzo da parte del gruppo dovrà essere indirizzato verso quella direzione. Tra i primi ad arrivare i due nuovi acquisti Victor Osimhen e Andrea Petagna. L’attaccante nigeriano è stato subito riconosciuto anche da alcuni tifosi che hanno fermato il traffico di Posillipo per strappare un selfie al nuovo bomber del Napoli. Poi a ruota sono arrivati tutti gli altri – senza mogli o fidanzate – da Fabian Ruiz a Luperto, dal capitano Insigne all’allenatore Gattuso che è stato il vero e proprio mattatore della serata. confermando di essere il leader assoluto della squadra e di saper toccare sempre le corde giuste dei suoi ragazzi. Presente anche Arek Milik che ha colto l’occasione per salutare i compagni (oramai ex) prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore della Roma. E visto che si trattava di una serata di squadra, Gattuso ha voluto anche i ragazzi della Primavera che si sono uniti a quelli della prima squadra per fare gruppo e sentirsi anche loro parte della grande famiglia Napoli.

Il Mattino