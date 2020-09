CALCIO FEMMINILE – Sabatino e Polli a confronto tra possesso palla e cattiveria agonistica

Il 22 Settembre l’Italia del c.t. Bertolini giocheranno sul campo della Bosnia-Erzegonvina, con l’obiettivo di vincere di goleada dopo il successo della Danimarca. Confronto tra attaccanti, da una porte Sabatino della Fiorentina e Elisa Polli dell’Empoli Ladies.

Sabatino: “Inzaghi è stato sempre il mio modello di riferimento, mentre a livello femminile ho tante calciatrici che ammiro come Carolina Morace o Betty Vignotto. Per me ogni volta che scendo in campo è la prima, è il mio habitat naturale fin da quando ero piccola e facevo ammattire mia mamma. Esultanza? Un bacio a un tatuaggio e lo sguardo rivolto al cielo. – conclude Sabatino elogiando Polli – A Elisa ruberei la difesa della palla, lo sa fare molto bene ed è una ragazza che sta crescendo tanto e mi auguro che possa raggiungere tanti obiettivi importanti”.

Polli: “I miei modelli sono Ibrahimovic e bomber Sabatino. Di lei invidio il colpo di testa e la cattiveria sotto porta. Prima volta in campo? Da piccola dopo una partita dei ragazzi, con mio padre presi il pallone e iniziai a tiragli calci, così, semplicemente. Esultanza? La mia nuova esultanza è il gesto del pollo”.

Fonte: figc.it