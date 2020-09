Bucciantini: “Mertens o Osimhen contro il Parma? Il belga è un semidio”

Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si gonfia la rete: “Napoli con Juventus e Inter nella lotta scudetto? Io ci vedo anche Atalanta e Milan. Con Victor Osimhen, il Napoli sarà più imprevedibile e prepotente in attacco, l’unica incognita è che non è detto che funzioni subito”.

Kalidou Koulibaly?

“Deve rimanere. Puoi anche sostituirlo bene, però parliamo del miglior difensore di Serie A, non possiamo far finta che si tratterebbe di una cessione indolore”.

La Juventus?

“La squadra è calata, ma senza saperlo ammettere. Ha sostituito Blaise Matuidi ed altri talenti, ma chi è arrivato, seppur forte sulla carta, quasi un affare, si è rivelato inferiore sul campo. La metti sempre tra le favorite, ma non ha più margine“.

Se schiererei Dries Mertens o Osimhen, contro il Parma?

“Io sceglierei sempre il belga primo. Ho un’adorazione, per me è un semidio del calcio. Spudoratamente, lo considero uno dei migliori cinque giocatori del decennio in Serie A. In vecchiaia, inoltre, è cresciuto tanto, fa movimenti perfetti. Fabian Ruiz e Piotr Zielinski devono essere arretrati come Thiago Alcantara, non hanno niente da invidiare, anzi fisicamente sono anche più forti”.