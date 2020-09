Bucchioni: “Milik-Roma? Conviene a tutti che finisca così”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio: “Credo sia tutto pronto. Conviene a tutti che finisca così, anche a Milik che ha fatto un po’ di resistenza per andare alla Juve. Non può rimanere a Napoli da separato in casa. Va in una grande squadra e si può giocare il futuro con la Roma. Può dimostrare quanto vale in una grande piazza. Dzeko conviene anche alla Juve, perché Suarez sarebbe stato difficile da collocare, soprattutto tatticamente. E poi troppe prime donne ci sarebbero”.