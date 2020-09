Auriemma: “Maksimovic è tra color che son sospesi, c’è già il sostituto”

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso l’editoriale su calciomercato.com, ha analizzato la situazione relativa a Maksimovic: “Koulibaly è nella lista dei partenti, Maksimovic è “tra color che son sospesi”. Perché, oggettivamente, non è proprio il caso di rinnovargli il contratto per altri 4 anni a 2,8 milioni netti a stagione. In totale, 11,2 milioni netti, cioè 22 lordi. Ma questi soldi ed avendo ammortizzato per intero il costo del cartellino, il Napoli può anche permettersi di lasciarlo andare a parametro zero ed investire la cifra che Maksimovic avrebbe voluto per i prossimi 4 anni, su di un altro difensore, più giovane ed anche più affidabile. Il nome? Marcos Senesi, italo-argentino di 23 anni che il Feyenoord cederà a 20 milioni di euro. E così i conti ritornano”.